Как отличить сезонную аллергию от COVID-19

Член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер к основным симптомах сезонной аллергии отнесла конъюнктивит, заложенность носа, отечность и слезотечение. По словам врача, несмотря на то, что все это также является проявлением COVID-19, при коронавирусе также наблюдается высокая температура, в то время как при аллергии ее нет. Поэтому в случае ее возникновения Польнер рекомендует сделать ПЦР-тест.