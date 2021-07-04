Как отличить сезонную аллергию от COVID-19

Специалисты рассказали, по каким критериям можно отличить коронавирус от сезонной аллергии. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с ТАСС заявил, что сдать анализы на COVID-19 стоит в том случае, если у человека наблюдается повышение температуры.
«Сама по себе сезонная аллергия — это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида»,
— пояснил специалист.
Член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер к основным симптомах сезонной аллергии отнесла конъюнктивит, заложенность носа, отечность и слезотечение. По словам врача, несмотря на то, что все это также является проявлением COVID-19, при коронавирусе также наблюдается высокая температура, в то время как при аллергии ее нет. Поэтому в случае ее возникновения Польнер рекомендует сделать ПЦР-тест.