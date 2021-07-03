Врач объяснила страх россиян перед прививками

Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века». Она объяснила, почему россияне боятся прививок.

По ее мнению, в советском союзе люди не отказывались от вакцинации из-за общей необходимости.

«Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза», — сказала она.

Первый пик антипрививочных настроений в России пришелся на 2000-е годы. Марусина считает, что причиной для этого стал Интернет.

«В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них», — пояснила эксперт.

Врач добавила, что люди, которые отказываются делать прививку, чаще всего боятся возможных осложнений.

«Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание», — отметила она.