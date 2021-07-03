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Врач объяснила страх россиян перед прививками

Даня Виттиг
1 час назад
Врач Мария Марусина, одна из соавторов работы «Отказ от вакцинации — новая чума XXI века». Она объяснила, почему россияне боятся прививок.
Врач объяснила страх россиян перед прививками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По ее мнению, в советском союзе люди не отказывались от вакцинации из-за общей необходимости.
«Вакцина — это безусловное благо, потрясающий научный прорыв, который можно сравнить разве что с открытием пенициллина и изобретением наркоза», — сказала она.
Первый пик антипрививочных настроений в России пришелся на 2000-е годы. Марусина считает, что причиной для этого стал Интернет.
«В соцсетях можно найти гигантское количество антипрививочных пабликов, и только недавно пользователей стали предупреждать о потенциально недостоверной информации в них», — пояснила эксперт.
Врач добавила, что люди, которые отказываются делать прививку, чаще всего боятся возможных осложнений.
«Хотя после вакцинации рисков осложнений в сотни раз меньше, иммунитет вырабатывается не хуже, ребенок вакцину переносит в разы легче, чем само заболевание», — отметила она.
Также многие россияне считают, что вакцины могут содержать в себе опасные вещества. При этом в вакцинах содержатся адьюванты, которые необходимы для усиления иммунного ответа в сотни раз.
Ранее "Рамблер" сообщал о популярных мифах про вакцины.
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