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Россиянин купил поддельный сертификат о прививке и заболел

Даня Виттиг
2 часа назад
Житель Саратовской области заболел коронавирусом и попал в больницу, где признался, что на самом деле не сделал прививку. О случае сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее был выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
"Сейчас я имею факты такие, что один из фельдшеров нашей области буквально за какое-то мизерное вознаграждение... выдавал ложные сертификаты. Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть, и когда начали выявлять это, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена. Вопиющий факт, за который нужно отвечать по всей строгости закона. Но я не об этом. Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это? Врачам говорю - нельзя вообще надевать халаты, если вы идете таким путем. Я вас очень прошу, давайте изменим свое отношение, кто еще его не изменил к этому мероприятию", - добавил он.
Владелец ложного сертификата автоматически ставит под угрозу жизнь других людей. В связи с этим он может попасть под статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее применяли к тем, кто не соблюдал карантин после приезда из-за границы. За это грозит штраф 500–700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Коронавирус,Видео,Олег Костин,
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