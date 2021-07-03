Россиянин купил поддельный сертификат о прививке и заболел

Владелец ложного сертификата автоматически ставит под угрозу жизнь других людей. В связи с этим он может попасть под статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее применяли к тем, кто не соблюдал карантин после приезда из-за границы. За это грозит штраф 500–700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.