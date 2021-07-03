Россиянин купил поддельный сертификат о прививке и заболел

"Сейчас я имею факты такие, что один из фельдшеров нашей области буквально за какое-то мизерное вознаграждение... выдавал ложные сертификаты. Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть, и когда начали выявлять это, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена. Вопиющий факт, за который нужно отвечать по всей строгости закона. Но я не об этом. Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это? Врачам говорю - нельзя вообще надевать халаты, если вы идете таким путем. Я вас очень прошу, давайте изменим свое отношение, кто еще его не изменил к этому мероприятию", - добавил он.