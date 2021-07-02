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Глава ВОЗ заявил об опасной стадии пандемии в мире

Мария Грибова
2 часа назад
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщает ТАСС.
Глава ВОЗ заявил об опасной стадии пандемии в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Штамм "дельта" отличается высокой заразностью, он обнаружен по меньшей мере в 98 странах, "и он продолжит эволюционировать и мутировать" и быстро распространяться в государствах как с низким, так и с высоким уровнем вакцинацией.
Глава организации напомнил о необходимости продолжать тщательное наблюдение за эпидемической ситуацией, проводить тесты и изолировать заболевших. Он также призвал "делиться" вакцинами, аппаратами ИВЛ и средствами тестирования:
"Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса".
Коронавирус,ВОЗ,
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