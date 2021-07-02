Реакция на вакцину или коронавирус: как отличить

Индивидуальная реакция на вакцину от коронавируса и первые дни болезни имеют схожие симптомы: поднимается температура, ломит мышцы, болит голова. Заразиться COVID-19 можно в течение нескольких недель после вакцины, если не соблюдать меры безопасности. «Рамблер» рассказывает, как отличить побочные эффекты от ранней стадии болезни.

Вакцина наиболее эффективна после введения двух компонентов с интервалом в несколько недель. Однако даже после обеих инъекций организму требуется время, чтобы выработать иммунитет. В это время можно заразиться коронавирусом, если не принимать меры безопасности.

Индивидуальная реакция на вакцину может появиться через 12-48 часов после вакцинации. Самые распространенные реакции — покраснение или болезненность в месте укола, утомляемость, головные боли и озноб. У небольшого процента людей наблюдается боль в суставах, жар, увеличение лимфатических узлов. Реакция длится от одного до трех, реже четырех дней.