Реакция на вакцину или коронавирус: как отличить

Индивидуальная реакция на вакцину от коронавируса и первые дни болезни имеют схожие симптомы: поднимается температура, ломит мышцы, болит голова. Заразиться COVID-19 можно в течение нескольких недель после вакцины, если не соблюдать меры безопасности. «Рамблер» рассказывает, как отличить побочные эффекты от ранней стадии болезни.
Вакцина наиболее эффективна после введения двух компонентов с интервалом в несколько недель. Однако даже после обеих инъекций организму требуется время, чтобы выработать иммунитет. В это время можно заразиться коронавирусом, если не принимать меры безопасности.
Индивидуальная реакция на вакцину может появиться через 12-48 часов после вакцинации. Самые распространенные реакции — покраснение или болезненность в месте укола, утомляемость, головные боли и озноб. У небольшого процента людей наблюдается боль в суставах, жар, увеличение лимфатических узлов. Реакция длится от одного до трех, реже четырех дней.
Если самочувствие не улучшается на четвертый день, это может быть знаком, что заражение произошло до или после прививки. Любые необычные симптомы (температура выше 38,5, потеря обоняния и вкуса, интенсивный кашель, запор или диарея) указывают на болезнь. Лучше перестраховаться и пройти тест. Также стоит самоизолироваться, если был контакт с болеющим COVID-19.