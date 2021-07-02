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Стало известно о новом свойстве индийского штамма

Мария Грибова
1 час назад
"Дельта"-вариант COVID-19 чаще поражает желудочно-кишечный тракт, реже — рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Стало известно о новом свойстве индийского штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам специалиста, при индийском штамме коронавируса реже пропадает способность различать запахи, в этом особенность данной мутации.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что этот штамм является более заразным, чем оригинальный вирус.
Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,Радиостанция "Говорит Москва",
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