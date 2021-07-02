Стало известно о новом свойстве индийского штамма

"Дельта"-вариант COVID-19 чаще поражает желудочно-кишечный тракт, реже — рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".По словам специалиста, при индийском штамме коронавируса реже пропадает способность различать запахи, в этом особенность данной мутации.Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что этот штамм является более заразным, чем оригинальный вирус.Ранее "Рамблер" писал о том. что ученый назвал заболевание, снижающее вероятность коронавируса.