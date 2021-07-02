Стало известно о новом свойстве индийского штамма

"Дельта"-вариант COVID-19 чаще поражает желудочно-кишечный тракт, реже — рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".