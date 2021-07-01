Можно ли привиться от коронавируса, если у вас астма

Вакцинация в России становится все более масштабной. Запреты, введенные властями, повлияли на мотивацию граждан поставить прививку. Однако далеко не все люди имеют такую возможность. "Рамблер" выяснил, можно ли привиться, если у вас астма.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибока считает, что бронхиальную астму на данный момент можно назвать серьезным противопоказанием к вакцине.

"Пока речь не идет о вакцинации людей с какими-то хроническими заболеваниями, тем более о вакцинации людей с обострением хронических заболеваний. Я думаю, что вакцинация таких контингентов будет проводиться уже на следующем этапе, когда мы получим доказательства безопасности вакцины", - сообщил врач.

Профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко также называет астму препятствием для вакцинации, при этом отмечает, что ситуации могут быть разными.

«Тут надо подходить индивидуально к каждому астматику. Иммунолог-аллерголог устанавливает вероятные аллергены, которых много в природе. Поэтому решение о вакцинации астматикам нужно принимать только после консультации у врача», — объяснил Карабиненко.

При этом нет никаких доказательств, что астматики переносят коронавирус тяжелее. Наоборот, исследование британских ученых показало, что ингаляции могут помочь преодолеть болезнь.