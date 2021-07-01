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Более 75% пациентов с COVID-19 на ИВЛ умерли

Мария Грибова
2 часа назад
Более чем две трети пациентов в России, которым из-за коронавирусной инфекции понадобился аппарат искусственной вентиляции легких, умерли. Об этом заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения России России Сергей Авдеев.
Более 75% пациентов с COVID-19 на ИВЛ умерли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75 %",
— цитирует «Интерфакс» слова Авдеева
Он также отметил, что в России почти у всех пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, обнаружен штамм "Дельта".
Ранее "Рамблер" писал о том, что в России нет смертей после вакцинации.
Коронавирус,Сергей Авдеев,Минздрав РФ,Интерфакс,
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