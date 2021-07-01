Более 75% пациентов с COVID-19 на ИВЛ умерли

Более чем две трети пациентов в России, которым из-за коронавирусной инфекции понадобился аппарат искусственной вентиляции легких, умерли. Об этом заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения России России Сергей Авдеев."По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75 %", — цитирует «Интерфакс» слова АвдееваОн также отметил, что в России почти у всех пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, обнаружен штамм "Дельта".Ранее "Рамблер" писал о том, что в России нет смертей после вакцинации.