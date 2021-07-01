Названы способы избежать осложнений после вакцинации

Врач-эксперт Тимур Пестерев назвал способы избежать осложнений после вакцинации от COVID-19. Он призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о поведении после прививки и подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением при ухудшении состояния здоровья, сообщает ФАН.

Пестерев обратил внимание, что необходимые рекомендации после вакцинации дает врач, проводящий первичный осмотри пациента. Специалист напомнил, что в течение несколько дней после прививки нельзя употреблять алкоголь, а при возникновении слабости или других незначительных побочных эффектов он посоветовал оставаться дома.

Эксперт подчеркнул, что возможные побочные эффекты от вакцинации не представляют опасности, однако после прививки пациенту лучше находиться в состоянии покоя. Кроме того, перед процедурой необходимо узнать перечень противопоказаний для конкретного человека. Также пациенту важно перечислить врачу препараты, которые сейчас принимает. Тактика вакцинации от коронавируса незначительно отличается от вакцинации против гриппа, подчеркнул медик.

При повышении температуры тела после вакцинации Пестерев порекомендовал обратиться к участковому врачу, чтобы тот назначил подходящие лекарства.