В социуме сейчас активно ведутся споры относительно вакцинации. Россияне разделились на два лагеря: одни сломя голову бегут в прививочные пункты, другие наотрез отказываются вводить препарат. Своим мнением на этот счет поделился терапевт московской городской больницы 40 Василий Купрейчик. Подробнее – в материале «Рамблера».

Эксперт признался, что врачи до сих пор не научились лечить коронавирус. По его словам, COVID-19 пытаются профилактировать, но при этом предотвратить развитие изменений в легких, например, с десяти процентов до шестидесяти по сей день остается невозможным, отмечает врач.

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«Поэтому если и делать что-то с ковидом – то снижать его вероятность распространения в популяции»,

– заявил специалист.

Терапевт уверен, что впереди нашу страну ожидает четвертая, а, возможно, даже пятая и шестая волна коронавируса. Именно поэтому прививаться нужно, считает доктор. Кроме того, по его словам, в рамках полуиммунизированной популяции вирус будет неоднократно мутировать.

«Мы не можем всех высадить на карантин. В средневековье бы могли. Рубили бы голову несогласным. В СССР могли – несогласных посадим и внесем в личное дело. Да и другой менталитет. Общность что ли. Культура. Один за всех. Все за одного. В 2021, в нашей действительности, в России – не можем. Каждый сам за себя»,

– высказался Купрейчик.

Также эксперт развеял распространенный миф о том, что вакцинация негативно сказывается на репродуктивной функции. Он напомнил, что в августе прошлого года австралийские ученые при вскрытии тела обнаружили следы коронавируса не только в почках и печени, но и в репродуктивных органах. Кроме того, он подчеркнул, что уже зафиксированы случаи родов после прививки – дети на свет появились абсолютно здоровыми.

«А побочки? Ну они бывают. Это принять. Они и от водки бывают. И от рыбы, которую с Магадана передали. Вселенная несовершенна. Но от этих побочек, похоже, никто не умирает. Ну от Астра Зенека были несколько случаев. Но статистически ковид все равно опаснее. В десятки раз»,

– заявил эксперт.

Купрейчик также объяснил, почему после вакцинации необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, как минимум, в течение двух недель после второй прививки. По словам терапевта, у некоторых за это время иммунная система не успевает адаптироваться, но узнать заранее, как она себя поведет, нельзя. Поэтому врачи в качестве подстраховки дают эти рекомендации всем вакцинированным гражданам.

«А повторно надо будет вакцинироваться? Похоже да. Раз в полгода. На сегодня это так. Надо принять, что это неокончательная позиция. Многое вообще придется принять в этой пандемии»,