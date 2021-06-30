Чем опасен новый «лямбда»-штамм коронавируса

Учеными обнаружен новый штамм коронавируса, который получил название «лямбда». Он появился в прошлом году в Южной Америке, а сегодня случаи заражения данным типом вируса зафиксировали уже в 26 странах мира, среди них — Аргентина, Чили, Австралия, Бразилия, Эквадор, Германия, Испания, Великобритания и США. Считается, что «лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, в связи с этим он отличается повышенной заразностью, чем другие штаммы.
Симптоматика нового вида COVID-19 схожа с его предшественниками. У зараженных отмечается высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Также отметил высокую устойчивость, заразность и увеличенную скорость распространения «лямбда» врач-иммунолог Владислав Жемчугов
в эфире «Радио 1»
. «Он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту"», — сообщил специалист.