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Эксперт рассказал о последствиях промедления в вакцинации

Lenta.ru
16 минут назад
Слишком медленное проведение массовой вакцинации населения различных стран от коронавируса может привести к возникновению и быстрому распространению новых, более заразных штаммов и вариантов. Такое мнение выразил инфекционист из Университета Огасты в американском штате Джорджия Роджер Макартур, чьи слова приводит ТАСС.
Названы последствия промедления в вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20 процентов, думаю, распространение будет очень, очень быстрым. С другой стороны, если говорить о районах, где охват вакцинацией составляет 60 процентов, где снижается число случаев [заражения], продолжают в некоторой степени соблюдать нормы социального дистанцирования, там, я думаю, быстрого распространения не будет»,
— рассказал эксперт.
Инфекционист допустил, что в отдельных случаях распространения новых разновидностей вируса, в том числе вариант «дельта», может потребовать повторной вакцинации. Могут понадобиться препараты, специально разработанные против отдельных мутаций. Макартур признал, что на сегодняшний день «дельта плюс» является наиболее опасной и заразной разновидностью коронавируса из всех зафиксированных.
«Согласно имеющимся оценкам, она на 50 процентов или даже на 60 процентов более заразна, чем вариант "альфа", который в свою очередь более заразен, чем первоначальная разновидность SARS-CoV-2»,
— пояснил эксперт.
Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
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