Названы последствия промедления в вакцинации

«Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20 процентов, думаю, распространение будет очень, очень быстрым. С другой стороны, если говорить о районах, где охват вакцинацией составляет 60 процентов, где снижается число случаев [заражения], продолжают в некоторой степени соблюдать нормы социального дистанцирования, там, я думаю, быстрого распространения не будет»,
«Согласно имеющимся оценкам, она на 50 процентов или даже на 60 процентов более заразна, чем вариант "альфа", который в свою очередь более заразен, чем первоначальная разновидность SARS-CoV-2»,