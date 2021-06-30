Названы последствия промедления в вакцинации

Инфекционист допустил, что в отдельных случаях распространения новых разновидностей вируса, в том числе вариант «дельта», может потребовать повторной вакцинации. Могут понадобиться препараты, специально разработанные против отдельных мутаций. Макартур признал, что на сегодняшний день «дельта плюс» является наиболее опасной и заразной разновидностью коронавируса из всех зафиксированных.