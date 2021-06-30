Россиянка с COVID-19 оставалась заразной 11 месяцев

Она объяснила, что существует целая группа пациентов, которые длительное время сохраняют вирус в организме. Он может скрываться в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. Как правило, это пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями, такими как плохо поддающаяся терапии красная волчанка.