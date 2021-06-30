Врач дала советы по подготовке к вакцинации

Специалист посоветовала запланировать вакцинацию на свободный день, чтобы иметь возможность отлежаться и проанализировать свои ощущения. Лучше всего выбрать для этого пятницу, либо какой-нибудь не очень напряженный день. Перенеся первый укол вакцины, можно предположить, какой будет реакция на вторую дозу.