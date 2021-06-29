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Вирусолог оценил угрозу нового штамма коронавируса в РФ

Lenta.ru
1 час назад
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в разговоре с «Лентой.ру» оценил угрозу разновидности индийского штамма коронавируса «дельта-плюс», комментируя сообщение о его проникновении в Россию.
Вирусолог оценил угрозу нового штамма коронавируса в РФ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»Денис Гришкин / АГН «Москва»
«Про "дельту" известно почти месяц. Что к ней готовиться? Ее надо изучать и смотреть, действуют ли на нее существующие вакцины или нет. По данным британских ученых — защищают. В таком случае поводом для беспокойства остается только тот факт, что вирус "дельта" гораздо быстрее распространяется. То есть он будет ускорять распространение вируса, тут мы никуда не денемся. Как к этому можно быть готовыми? Маски надевать. А их никто не надевает, и это никто не контролирует»,
— посетовал специалист.
По его словам, все разработанные вакцины основаны на «уханьской» разновидности коронавируса. Это значит, что они способны защищать людей от его вариаций, но хуже, чем от изначального варианта.
«Поэтому вакцинироваться надо быстрее. Вирус хоть и медленно, но эволюционирует. Если мы будем тянуть, то он в своей эволюции обгонит все наши вакцины и выработает штамм, который вообще устойчив к вакцинам. Тогда придется колоться еще раз, другой вакциной. Мне очень печально, что люди этого не понимают»,
— отметил Нетесов.
Коронавирус,Сергей Нетесов,РАН,Lenta.ru,
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