Вирусолог оценил угрозу нового штамма коронавируса в РФ

«Про "дельту" известно почти месяц. Что к ней готовиться? Ее надо изучать и смотреть, действуют ли на нее существующие вакцины или нет. По данным британских ученых — защищают. В таком случае поводом для беспокойства остается только тот факт, что вирус "дельта" гораздо быстрее распространяется. То есть он будет ускорять распространение вируса, тут мы никуда не денемся. Как к этому можно быть готовыми? Маски надевать. А их никто не надевает, и это никто не контролирует»,
«Поэтому вакцинироваться надо быстрее. Вирус хоть и медленно, но эволюционирует. Если мы будем тянуть, то он в своей эволюции обгонит все наши вакцины и выработает штамм, который вообще устойчив к вакцинам. Тогда придется колоться еще раз, другой вакциной. Мне очень печально, что люди этого не понимают»,