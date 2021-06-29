Врач предложил упростить схему лечения COVID-19 в РФ

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов предложил упростить схему лечения COVID-19 в России. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
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Вирусолог считает, что методические рекомендации по лечению коронавируса в России слишком большие — это около 250 страниц, тогда как рекомендации, например, Массачусетской больницы примерно 20 страниц.
«Там гораздо меньше препаратов указано и гораздо меньше вариантов, потому что многие препараты доказали свою неэффективность. Тот же самый гидроксихлорохин убрали везде и давно»,
— сказал Нетесов и добавил, что российским врачам тоже стоит упростить схемы лечения, опираясь на мировой опыт и информацию, которую рекомендует ВОЗ.