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Вирусолог предложил упростить схему лечения COVID-19 в России

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов предложил упростить схему лечения COVID-19 в России. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
Врач предложил упростить схему лечения COVID-19 в РФ
Фото: Владимир Гердо / ТАССВладимир Гердо / ТАСС
Вирусолог считает, что методические рекомендации по лечению коронавируса в России слишком большие — это около 250 страниц, тогда как рекомендации, например, Массачусетской больницы примерно 20 страниц.
«Там гораздо меньше препаратов указано и гораздо меньше вариантов, потому что многие препараты доказали свою неэффективность. Тот же самый гидроксихлорохин убрали везде и давно»,
— сказал Нетесов и добавил, что российским врачам тоже стоит упростить схемы лечения, опираясь на мировой опыт и информацию, которую рекомендует ВОЗ.
Коронавирус,Сергей Нетесов,ВОЗ,РАН,Радиостанция "Говорит Москва",
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