Раскрыта реальная опасность штамма "дельта"

Дельта-вариант коронавируса SARS-CoV-2, возникший в Индии, более заразен, но менее опасен с точки зрения риска госпитализации и смерти. Реальную угрозу новой формы патогена раскрывает издание Daily Telegraph.

Новый штамм коронавируса B.1.617.2 преимущественно поражает молодых людей, которые обладают достаточно сильным иммунитетом, чтобы справиться с инфекцией. Наоборот, пожилые люди, у которых высокий риск угрожающих жизни осложнений, поражаются этим вариантом вируса меньше. Но, несмотря на растущее число вспышек среди школьников, у специалистов пока нет данных в пользу вакцинации молодых людей младше 18 лет, так как среди этой группы населения почти не наблюдаются серьезные симптомы.

Дельта-вариант заразнее классического уханьского штамма (альфа-варианта) примерно в два раза, однако нет доказательств, что он более вирулентен, то есть способен вызывать более тяжелые последствия для организма при заражении. Данные британских медиков показывают, что показатель смертности для варианта альфа достигает 2 процентов по сравнению с 0,3 процента для дельта-варианта. По мнению профессора микробиологии Петера Коллигнона (Peter Collignon) из Австралийского национального университета, это падение в риске смерти может быть связано с тем, что либо молодые люди чаще заражаются этим штаммом, либо вирус эволюционировал. Обычно инфекционные агенты, циркулирующие в популяции людей, со временем становятся менее опасными, поскольку эволюционируют так, чтобы дольше размножаться в организме-хозяине, не приводя к серьезным последствиям.