Создана маска для определения зараженного COVID

Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Об этом сообщается на сайте МИТ.

На внутренней стороне образца имеется маленький одноразовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой момент его активировать. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности.

По словам Джеймса Коллинза, профессора отдела биологической инженерии в Termeer и в Институте медицинской инженерии и науки MIT, прототип разработан на основе технологии, созданной несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы. Суть в том, что вирус, бактерия или другой объект, который требуется диагностировать, связывается со специальным генетическим переключателем на датчике. Тот запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет и указывает на наличие патогенного микроорганизма.