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Ученые создали маску для определения зараженного коронавирусом

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом. Об этом сообщается на сайте МИТ.
Создана маска для определения зараженного COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На внутренней стороне образца имеется маленький одноразовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой момент его активировать. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности.
По словам Джеймса Коллинза, профессора отдела биологической инженерии в Termeer и в Институте медицинской инженерии и науки MIT, прототип разработан на основе технологии, созданной несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы. Суть в том, что вирус, бактерия или другой объект, который требуется диагностировать, связывается со специальным генетическим переключателем на датчике. Тот запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет и указывает на наличие патогенного микроорганизма.
Отмечается, что датчик может быть вшит не только в маску, но и в одежду. Также его можно настроить на обнаружение других вирусов. Предполагается, что подобные сенсоры могут пригодиться для защиты сотрудников скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих.
Коронавирус,Гарвардский университет,
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