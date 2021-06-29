Почему загар опасен для привитых от короновируса

Людям, которые сделали прививку от короновируса, не стоит долго находится на солнце в часы, когда излучение наиболее интенсивно – это может спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.