Почему загар опасен для привитых от короновируса

"Пребывание под прямыми солнечными лучами всегда несет опасность, даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам и, как следствие, к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию", – сказал Сергей Пурясев.
"Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться, – посоветовал Пурясев. -Лучше выходить на пляж в 6 утра, уходить уже в 10-11 утра и вечером появляться после 5-6 часов. И возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм", – советует врач.