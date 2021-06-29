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Почему загар опасен для привитых от короновируса

РИА Новости Крым
3 часа назад
Людям, которые сделали прививку от короновируса, не стоит долго находится на солнце в часы, когда излучение наиболее интенсивно – это может спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Почему загар опасен для привитых от короновируса
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым
"Пребывание под прямыми солнечными лучами всегда несет опасность, даже для здорового человека, потому что ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам и, как следствие, к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию", – сказал Сергей Пурясев.
Чтобы реакция на прививку прошла нормально, следует избегать палящего солнца не только после первой, но и после второй дозы вакцины, пока вырабатываются антитела, считает врач.
"Если люди собираются ехать на море, на дачи, по возможности надо заранее прививаться, – посоветовал Пурясев. -Лучше выходить на пляж в 6 утра, уходить уже в 10-11 утра и вечером появляться после 5-6 часов. И возьмите с собой антигистаминные препараты, которые уменьшают выброс гистамина и его токсичное действие на организм", – советует врач.
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