Врачи разъяснили правила вакцинации при гриппе и ОРВИ

Врачи рассказали, что люди, недавно переболевшие гриппом или ОРВИ, могут сделать прививку от коронавируса, сообщает телеканал «360».

Однако доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Ртищев заявил, что если человек заболел острым инфекционным заболеванием, плановые прививки проводятся через две или четыре недели, в зависимости от того, насколько тяжело проходила болезнь.

При этом врач-инфекционист больницы 2 Илья Акинфеев отметил, что, по рекомендациям Минздрава и методическим указаниям, человек, переболевший ОРВИ или гриппом без пневмонии, должен переждать до прививки месяц.

«Такой период необходимо выждать, чтобы нормализовалась иммунная система, и после этого рекомендуется провести вакцинацию», — объяснил Акинфеев.

В противном случае ее эффективность будет ниже, а антител выработается меньше.

Кроме того, специалист сказал, что прием антибиотиков так же может воздействовать на эффективность прививки.