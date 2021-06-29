Перечислены симптомы COVID-19 у вакцинированных

Специалисты из Великобритании выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются среди вакцинированных пациентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

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Ученые использовали для сбора данных крупнейшее приложение для исследования и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study.

Оказалось, что у получивших оба компонента вакцины чаще всего встречаются головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У привившихся только одной дозой вакцины также распространен кашель.

Потеря обоняния, одышка и лихорадка у вакцинированных встречается редко.