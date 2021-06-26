Иммунолог оценила рекомендации ВОЗ

"Есть такие рекомендации. Вчера обсуждали это очень активно. И сказали о том, что есть определенные декретированные сроки, в которые мы прививаем пациентов. Раньше мы особо не обращали никогда (внимание) на уровень антител: если есть график, схема вакцинации - ее и придерживались", - сказала она РЕН.
"А ввиду того что эпидемиологическая обстановка неблагоприятная и риск развития заболевания высок, ждать окончания результатов исследований и уточнения статуса поствакцинального периода пациентов с высокими антителами, низкими антителами - не представляется возможным", - пояснила она.