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Иммунолог оценила рекомендации ВОЗ по вакцинации при любом уровне антител

Газета.Ru
4 часа назад
Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Ксения Бочарова оценила рекомендации ВОЗ о вакцинации граждан от коронавируса при любом уровне антител.
Иммунолог оценила рекомендации ВОЗ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Есть такие рекомендации. Вчера обсуждали это очень активно. И сказали о том, что есть определенные декретированные сроки, в которые мы прививаем пациентов. Раньше мы особо не обращали никогда (внимание) на уровень антител: если есть график, схема вакцинации - ее и придерживались", - сказала она РЕН.
Бочарова заявила, что пока сложно сказать о влиянии количества антител на качество жизни пациента, так как срок наблюдения очень маленький.
"А ввиду того что эпидемиологическая обстановка неблагоприятная и риск развития заболевания высок, ждать окончания результатов исследований и уточнения статуса поствакцинального периода пациентов с высокими антителами, низкими антителами - не представляется возможным", - пояснила она.
Иммунолог добавила, что специалисты будут накапливать данные и далее корректировать показания и противопоказания к вакцинации. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.
Коронавирус,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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