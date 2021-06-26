Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной

По его словам, инъекция способна сформировать у пациента иммунитет даже при наличии определенного уровня антител. Проводить дополнительные тесты для их измерения в организме не требуется.

Эксперт отметил, что если человек желает выяснить, переболел он коронавирусом или нет, следует провести лабораторные тесты. При этом их результаты могут быть верно интерпретированы только врачом. Он подчеркнул, что в России нередко граждане обращаются в частные клиники за исследованиями, результаты которых они сами оценить не в состоянии.