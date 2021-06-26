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Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной

Lenta.ru
44 минуты назад
Доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист медицинского центра «Диавакс» Иван Коновалов в разговоре с ТАСС назвал безопасной вакцинацию людей, которые уже переболели коронавирусом, в частности в бессимптомной форме.
Вакцинацию переболевших COVID-19 признали безопасной
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, инъекция способна сформировать у пациента иммунитет даже при наличии определенного уровня антител. Проводить дополнительные тесты для их измерения в организме не требуется.
«По аналогии можно привести пример вакцинации против гриппа: (...) болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет — он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен»,
— сказал Коновалов.
Эксперт отметил, что если человек желает выяснить, переболел он коронавирусом или нет, следует провести лабораторные тесты. При этом их результаты могут быть верно интерпретированы только врачом. Он подчеркнул, что в России нередко граждане обращаются в частные клиники за исследованиями, результаты которых они сами оценить не в состоянии.
Коронавирус,Иван Коновалов,ИТАР-ТАСС,
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