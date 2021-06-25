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Названа доля заболевших COVID-19 после прививки россиян

Lenta.ru
3 часа назад
Только 0,5 процента граждан, которые прошли полный курс вакцинации, заболевают COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Названа доля заболевших COVID-19 после прививки россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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