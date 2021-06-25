В Москве снова рекорд по числу умерших от COVID-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 876, или 1,65%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 7 916 случаев заражения против 8 598 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,6%. С начала пандемии в столице заразились 1 323 757 человек.