В Москве началась выдача QR-кодов

С 25 июня жители Москвы могут получить QR-код для доступа в кафе, рестораны и зоны общепита, а также для похода на массовые мероприятия. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Эти коды будут выдаваться людям, которые прошли полный курс вакцинации, переболели последние полгода или сдали отрицательный тест на коронавирус в течение последних трех дней.