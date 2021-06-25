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В Москве началась выдача QR-кодов

Елизавета Назарова
5 часов назад
С 25 июня жители Москвы могут получить QR-код для доступа в кафе, рестораны и зоны общепита, а также для похода на массовые мероприятия. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В Москве началась выдача QR-кодов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эти коды будут выдаваться людям, которые прошли полный курс вакцинации, переболели последние полгода или сдали отрицательный тест на коронавирус в течение последних трех дней.
Для оформления QR-кода жители Москвы могут обратиться на регистратуру в поликлинике. Получить его можно и онлайн на сайте "Госуслуги", mos.ru, а также на ресурсах "ЕМИАС" и в электронной медицинской карте.
Коронавирус,Mos.ru,
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