Оценена вероятность появления российских штаммов

Ранее в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
сообщили, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших скончались. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".