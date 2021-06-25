Оценена вероятность появления российских штаммов

Появление новых мутаций коронавируса более вероятно в местах с наибольшим количеством заболевших, рассказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин в беседе с РИА "Новости".

"Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много", – заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время ожидать появления в России клинически важных мутаций не стоит, так как основным сейчас является распространение индийского "дельта"-штамма патогена.

Так, по словам профессора, "дельта"-коронавирус в настоящее время заменяет множество вариантов, выявленных в России в начале года.

"Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным", – отметил Базыкин.