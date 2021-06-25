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Эксперт оценил вероятность появления российских вариантов коронавируса

Газета.Ru
1 час назад
Появление новых мутаций коронавируса более вероятно в местах с наибольшим количеством заболевших, рассказал профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин в беседе с РИА "Новости".
Оценена вероятность появления российских штаммов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много", – заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что в ближайшее время ожидать появления в России клинически важных мутаций не стоит, так как основным сейчас является распространение индийского "дельта"-штамма патогена.
Так, по словам профессора, "дельта"-коронавирус в настоящее время заменяет множество вариантов, выявленных в России в начале года.
"Все это разнообразие просто снесено новым, инвазивным вариантом, который оказался более успешным", – отметил Базыкин.
Ранее в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса. За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 131 тыс. заболевших скончались. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
Коронавирус,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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