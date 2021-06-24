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Хроники коронавируса: главные новости за 24 июня

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Минздрав за вакцинацию детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Биолог объяснил, влияет ли жара на мутации COVID-19

Профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, связана ли аномальная жара с появлением новых мутаций коронавируса и как погода влияет на его распространение. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.
Как заявил Никитин, летние температуры и солнце в частности не оказывают влияние на мутации и распространение коронавируса. Но имеет место опосредованная связь: в жару люди разъезжаются, многие живут на дачах и меньше контактируют и заражают друг друга, чем в холодное время года.

Произошел пожар в центре для больных с COVID-19

В центре, переоборудованном для больных коронавирусом в Москве, произошел пожар. Все пациенты эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС.
"На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных", — сказал собеседник агентства.

Минздрав призвал вакцинировать детей от коронавируса

Вакцинировать детей от COVID-19 призвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от коронавируса, передает РИА Новости.
«Мы знаем хорошо, что [дети] переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска», — объяснил он.

Мясников объяснил влияние вакцины на мужское здоровье

Известный врач Александр Мясников в эфире шоу «Полный контакт» описал влияние вакцины против COVID-19 на здоровье мужчин.
По его мнению, многие скептически относятся к вакцинации, потому что не знают, как она скажется способности иметь детей.

ВОЗ разрешила вакцинировать детей от COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые дала положительное решение по вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции. Новые рекомендации опубликованы на сайте организации.
В тексте особенно отмечено, что дети и подростки легче взрослых переносят вирус.
Коронавирус,Николай Брико,Александр Мясников,Николай Никитин,Минздрав РФ,ВОЗ,РАН,МГУ,ИА Sputnik,РИА Новости,
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