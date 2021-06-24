Хроники коронавируса: Минздрав за вакцинацию детей

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Как заявил Никитин, летние температуры и солнце в частности не оказывают влияние на мутации и распространение коронавируса. Но имеет место опосредованная связь: в жару люди разъезжаются, многие живут на дачах и меньше контактируют и заражают друг друга, чем в холодное время года.

В центре, переоборудованном для больных коронавирусом в Москве, произошел пожар. Все пациенты эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС.

"На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных", — сказал собеседник агентства.

«Мы знаем хорошо, что [дети] переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска», — объяснил он.

Известный врач Александр Мясников в эфире шоу «Полный контакт» описал влияние вакцины против COVID-19 на здоровье мужчин.

По его мнению, многие скептически относятся к вакцинации, потому что не знают, как она скажется способности иметь детей.

Всемирная организации здравоохранения ( ВОЗ ) впервые дала положительное решение по вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции. Новые рекомендации опубликованы на сайте организации.