Хроники коронавируса: Минздрав за вакцинацию детей

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин
рассказал, связана ли аномальная жара с появлением новых мутаций коронавируса и как погода влияет на его распространение. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.
Как заявил Никитин, летние температуры и солнце в частности не оказывают влияние на мутации и распространение коронавируса. Но имеет место опосредованная связь: в жару люди разъезжаются, многие живут на дачах и меньше контактируют и заражают друг друга, чем в холодное время года.
В центре, переоборудованном для больных коронавирусом в Москве, произошел пожар. Все пациенты эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС.
"На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных", — сказал собеседник агентства.
Вакцинировать детей от COVID-19 призвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России
, академик РАН Николай Брико
призвал вакцинировать детей от коронавируса, передает РИА Новости.
«Мы знаем хорошо, что [дети] переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска», — объяснил он.
Известный врач Александр Мясников
в эфире шоу «Полный контакт» описал влияние вакцины против COVID-19 на здоровье мужчин.
По его мнению, многие скептически относятся к вакцинации, потому что не знают, как она скажется способности иметь детей.
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ
) впервые дала положительное решение по вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции. Новые рекомендации опубликованы на сайте организации.
В тексте особенно отмечено, что дети и подростки легче взрослых переносят вирус.