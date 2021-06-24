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Заразны ли привитые от коронавируса

Мария Грибова
1 час назад
Как вести себя с человеком, который привился от коронавируса? Можно ли заразиться от него? Может ли он заразиться сам? Как подготовиться к уколу? И кому нельзя вакцинироваться?
Вопросов вокруг вакцинации от коронавируса ходит огромное множество. Ответы на перечисленные и многие другие вопросы смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как китайский аппарат ИВЛ убил троих человек.
Коронавирус,Видео,
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