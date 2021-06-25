Россиянам разрешили прививаться с любыми антителами

Семенов объяснил, что в процессе формирования иммунитета к коронавирусу значимо не количество антител, а их качество —способность нейтрализовать инфекцию. Поэтому сделать прививку от COVID-19 может каждый россиянин с любым числом антител после заболевания. Особенно по происшествии длительного времени после болезни, хотя бы полугода, добавил он.