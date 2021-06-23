Ученые назвали «суперраспространителя» коронавируса

Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.

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Специалисты обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева:

"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы".