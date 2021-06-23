Голикова назвала число полностью вакцинированных россиян

Ранее Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошлую неделю возросла почти на 30 процентов во всех регионах России. В апреле и мае эпидемиологическая ситуация в стране была стабильной, но за последние три недели число новых случаев заражения выросло. По ее словам, показатель заболеваемости по итогам прошлой недели составил 76,2 случая на 100 тысяч населения.