Кому запрещено делать прививку от COVID-19

В России объявлена обязательная вакцинация граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Рамблер" выяснил, кому запрещено делать прививку.

Строгие ограничения:

Прививку от COVID-19 нельзя делать пациентам с туберкулезом, онкологией, гепатитами B и C, ВИЧ, перенесенным инсультом, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка. Об этом сообщили сотрудники Минздрава.

Вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, а также с аллергией на компоненты вакцины.

С осторожностью допускается прививка:

- при хронических заболеваниях печени и почек,

- выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет),

- тяжелых заболеваниях системы кроветворения,

- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС,

- заболеваниях сердечно-сосудистой системы

- первичных и вторичных иммунодефицитах,

- аутоиммунных заболеваниях,

- заболеваниях легких, астме и ХОБЛ,

- у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,

- с аллергическими реакциями, атопией, экземой.

Другие ограничения:

Вакцинация проводится, если вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации.