Кому запрещено делать прививку от COVID-19

В России объявлена обязательная вакцинация граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Рамблер" выяснил, кому запрещено делать прививку.
Строгие ограничения:
Прививку от COVID-19 нельзя делать пациентам с туберкулезом, онкологией, гепатитами B и C, ВИЧ, перенесенным инсультом, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка. Об этом сообщили сотрудники Минздрава.
Вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, а также с аллергией на компоненты вакцины.
С осторожностью допускается прививка:
- при хронических заболеваниях печени и почек,
- выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет),
- тяжелых заболеваниях системы кроветворения,
- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС,
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- первичных и вторичных иммунодефицитах,
- аутоиммунных заболеваниях,
- заболеваниях легких, астме и ХОБЛ,
- у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,
- с аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Другие ограничения:
Вакцинация проводится, если вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации.
К вакцинации допускаются те, кто не делал в последние 30 дней каких-либо других прививок.