Ученые выявили характерный для мужчин симптом COVID

Учёные из Техасского университета выявили характерный только для мужчин симптом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Express.

Специалисты выяснили, что COVID-19 может поражать семенники больного. Подобный вывод был сделан после опытов на хомяках. По данным учёных, в мире зафиксированы случаи, когда заболевшие коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчётах отмечено снижение уровня тестостерона.

Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных хомяков, но позднее его концентрация снизилась. Учёные подчеркнули, что у мужчин с лёгким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В перспективе специалисты планируют смоделировать состояния, связанные с тяжёлой формой коронавируса.

Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, — заявили учёные.