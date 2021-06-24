ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса

В тексте отмечается, что дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».