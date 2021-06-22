Москвичи смогут получить QR-код с 25 июня

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, как будут действовать цифровые сертификаты для посещения заведений общепита. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

QR-код покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.

Он будет доступен с 25 июня в электронной медкарте москвичей.

"Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее", — сказала Анастасия Ракова.