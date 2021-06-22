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Назван срок действия статуса «переболевшего COVID-19»

Lenta.ru
4 часа назад
Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».
Назван срок действия статуса «переболевшего COVID-19»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ракова добавила, что сертификаты автоматически генерируются в системе ЕМИАС. Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, он сгенерируется после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса.
Документ со со статусом «ПЦР» будет действителен в течение 72 часов, уточнила вице-мэр.
Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».
Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, а со статусом «ПЦР» — в течение 72 часов, уточнила она.
Коронавирус,Анастасия Ракова,АГН "Москва",
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