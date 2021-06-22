Назван срок действия статуса «переболевшего COVID-19»

Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
, передает агентство «Москва».
Ракова добавила, что сертификаты автоматически генерируются в системе ЕМИАС. Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, он сгенерируется после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса.
Документ со со статусом «ПЦР» будет действителен в течение 72 часов, уточнила вице-мэр.
Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
, передает агентство «Москва»
.
Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, а со статусом «ПЦР» — в течение 72 часов, уточнила она.