Назван срок действия статуса «переболевшего COVID-19»

Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , передает агентство «Москва».

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Ракова добавила, что сертификаты автоматически генерируются в системе ЕМИАС. Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действовать в течение года, он сгенерируется после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса.

Документ со со статусом «ПЦР» будет действителен в течение 72 часов, уточнила вице-мэр.

Статус «переболевшего COVID-19» будет действителен для москвичей в течение 180 дней. Такие сроки назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , передает агентство «Москва»