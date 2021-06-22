Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Эксперт оценил риск заражения COVID-19 при купании

Даня Виттиг
2 часа назад
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил риск заражения COVID-19 при купании в водоеме. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт оценил риск заражения COVID-19 при купании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Способность возбудителя COVID-19 передаваться через воду на данный момент не доказана. По его словам, вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.
«Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.
Эксперт добавил, что Роспотребнадзор исследовал воду на наличие в ней коронавируса: положительный результат не подтвердили ни в одном из случаев. Лебедев также считает, что на пляже можно не носить медицинскую маску, но необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить время в более отдаленных от людей местах.
Специалист напомнил, что скопления людей встречаются в зонах пляжной торговли, питания и около раздевалок. Подобные многочисленные контакты способствуют передаче вируса, предупредил эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал о зараженных вакцинированных.
Коронавирус,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители