Эксперт оценил риск заражения COVID-19 при купании

Способность возбудителя COVID-19 передаваться через воду на данный момент не доказана. По его словам, вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Эксперт добавил, что Роспотребнадзор исследовал воду на наличие в ней коронавируса: положительный результат не подтвердили ни в одном из случаев. Лебедев также считает, что на пляже можно не носить медицинскую маску, но необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить время в более отдаленных от людей местах.