Эксперт оценил риск заражения COVID-19 при купании

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев
оценил риск заражения COVID-19 при купании в водоеме. Об этом сообщает ТАСС.
Способность возбудителя COVID-19 передаваться через воду на данный момент не доказана. По его словам, вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.
«Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции», — сообщил он.
Эксперт добавил, что Роспотребнадзор исследовал воду на наличие в ней коронавируса: положительный результат не подтвердили ни в одном из случаев. Лебедев также считает, что на пляже можно не носить медицинскую маску, но необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить время в более отдаленных от людей местах.
Специалист напомнил, что скопления людей встречаются в зонах пляжной торговли, питания и около раздевалок. Подобные многочисленные контакты способствуют передаче вируса, предупредил эксперт.