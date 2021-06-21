Исследование "Спутника V" для подростков начнется в июле

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

В данный момент проводится предварительный набор добровольцев. В годовом исследовании примут участие 350 человек от 12 до 17 лет.

"Исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза – в детских поликлиниках города Москвы. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции",

– рассказала Ракова.