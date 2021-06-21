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Исследование "Спутника V" для подростков начнется в июле

Мария Грибова
51 минуту назад
Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.
В данный момент проводится предварительный набор добровольцев. В годовом исследовании примут участие 350 человек от 12 до 17 лет.
"Исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза – в детских поликлиниках города Москвы. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции",
– рассказала Ракова.
По ее словам, принять участие в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Подросткам будет предложена вакцинация препаратом "Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.
Ранее "Рамблер" писал о том, что вакцинированные россияне начали заражаться.
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