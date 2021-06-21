Исследование "Спутника V" для подростков начнется в июле

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.
По ее словам, принять участие в исследовании смогут дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний. Подросткам будет предложена вакцинация препаратом "Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.