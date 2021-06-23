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В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса

Lenta.ruиещё 12
2 часа назад
Новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом предупредил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, пишет India Today.
Заразность новейшего штамма коронавируса молниеносна
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, обеспокоенность медиков и властей вызывает тот факт, что «дельта-плюс» устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью «обходить» иммунитет.
В настоящее время, отметил ученый, эксперты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 продолжают изучать новый штамм, чтобы оценить, насколько эффективны при борьбе с ним существующие вакцины.
Ранее Министерство здравоохранения Индии предупредило власти густонаселенных штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма COVID-19. В частности, установлено, что данный вариант вируса может сильнее поражать клетки легких.
Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.
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