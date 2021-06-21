Врач объяснил запах гнили после коронавируса

Врач объяснил, что неприятный запах может исходить от воспаленных гайморовых пазух.«Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем», — рассказал Зайцев
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Также он добавил, что по мере того, как отверстие открывается, неприятный запах выходит. Следствие коронавируса может быть ринит, а он провоцирует гайморит. С такими симптомами, по словам специалиста, необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.