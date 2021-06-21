Врач объяснил запах гнили после коронавируса

Также он добавил, что по мере того, как отверстие открывается, неприятный запах выходит. Следствие коронавируса может быть ринит, а он провоцирует гайморит. С такими симптомами, по словам специалиста, необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.