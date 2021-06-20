Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

"Чтобы был": россияне начали покупать сертификаты о вакцинации

Анна Арсеньева
1 час назад
После того, как власти заявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ и госслужащих в Москве и Подмосковье, некоторые россияне начали покупать сертификаты о якобы сделанной прививке. Пока во многих странах мира буквально дерутся в очереди за вакциной, люди в нашей стране незаконным путем покупают справки. Подробнее - в материале "Рамблера".
"Не буду колоть в себя что попало"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
18 июня появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. Однако подобные группы продолжают появляться и в социальных сетях. Сотрудники медицинских учреждений предлагают нелегально приобрести сертификат о вакцинации. При этом у покупателей появляются реальные отметки о двух инъекциях в личном кабинете на "Госуслугах". Процесс, как и реальная вакцинация, занимает 21 день. Человек присылает деньги, паспорт и СНИЛС. Стоимость "лжевакцинации" достигает 20 тысяч рублей. Кому-то сертификаты о пройденной вакцинации выдают "по знакомству". О том, как устроен черный рынок сертификатов о вакцинации, подробнее выяснил журналист "Базы".
На вопрос "Зачем" купившие сертификат отвечают:
"Я не буду колоть в себя что попало, а без вакцинации пригрозили не допустить к работе", "Чтобы был".
Кто-то платит за нелегальную услугу, чтобы поехать в отпуск или на фестиваль.
"На работе коллега купил сертификат о вакцинации, что бы поехать на музыкальный фестиваль "Дикая мята", а его отменили",
- рассказывают российские пользователи в соцсетях.
Однако покупка и продажа сертификатов уголовно наказуемы. Кроме того, из-за "лжевакцинированных" искажается статистика об уровне вакцинации в стране и подвергаются риску окружающие. Кроме того, при оформлении "липового" сертификата, вакцину утилизируют.
Коронавирус,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители