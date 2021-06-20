После того, как власти заявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ и госслужащих в Москве и Подмосковье, некоторые россияне начали покупать сертификаты о якобы сделанной прививке. Пока во многих странах мира буквально дерутся в очереди за вакциной, люди в нашей стране незаконным путем покупают справки. Подробнее - в материале "Рамблера".
18 июня появилась информация, что Роскомнадзор
заблокировал 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации. Однако подобные группы продолжают появляться и в социальных сетях. Сотрудники медицинских учреждений предлагают нелегально приобрести сертификат о вакцинации. При этом у покупателей появляются реальные отметки о двух инъекциях в личном кабинете на "Госуслугах". Процесс, как и реальная вакцинация, занимает 21 день. Человек присылает деньги, паспорт и СНИЛС. Стоимость "лжевакцинации" достигает 20 тысяч рублей. Кому-то сертификаты о пройденной вакцинации выдают "по знакомству". О том, как устроен черный рынок сертификатов о вакцинации, подробнее выяснил журналист "Базы".
На вопрос "Зачем" купившие сертификат отвечают:
"Я не буду колоть в себя что попало, а без вакцинации пригрозили не допустить к работе", "Чтобы был".
Кто-то платит за нелегальную услугу, чтобы поехать в отпуск или на фестиваль.
"На работе коллега купил сертификат о вакцинации, что бы поехать на музыкальный фестиваль "Дикая мята", а его отменили",
- рассказывают российские пользователи в соцсетях.
Однако покупка и продажа сертификатов уголовно наказуемы. Кроме того, из-за "лжевакцинированных" искажается статистика об уровне вакцинации в стране и подвергаются риску окружающие. Кроме того, при оформлении "липового" сертификата, вакцину утилизируют.