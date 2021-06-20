"Не буду колоть в себя что попало"

После того, как власти заявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ и госслужащих в Москве и Подмосковье, некоторые россияне начали покупать сертификаты о якобы сделанной прививке. Пока во многих странах мира буквально дерутся в очереди за вакциной, люди в нашей стране незаконным путем покупают справки. Подробнее - в материале "Рамблера".