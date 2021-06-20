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Ученые назвали способ ускорить выздоровление от COVID-19

Lenta.ru
49 минут назад
Ученые из Оксфордского университета нашли способ ускорить процесс выздоровления после заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Назван способ ускорить выздоровление от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.
Один из участников исследования назвал это открытие «важной вехой для пандемии». Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие, при котором человек гарантированно не заболеет COVID-19. По мнению специалиста, если у человека есть антитела к S-белку или к большей его части, то он не может заболеть коронавирусом и останется защищенным от болезни.
Коронавирус,Александр Гинцбург,
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