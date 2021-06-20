Назван способ ускорить выздоровление от COVID-19

Одним из действенных методов называется использование ингалятора от астмы. По данным исследований, употребление будесонида, лекарственного средства, которое применяется при астме, ускоряет процесс восстановления при заболевании. Оно оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.

Один из участников исследования назвал это открытие «важной вехой для пандемии». Специалисты также отметили, что, благодаря будесониду, пациенты выздоравливали в среднем быстрее на три дня.