В России разработали тест на четыре мутации COVID-19

Речь идет о выявлении нескольких линий вируса SARS-CoV-2: альфа- («британской», B.1.1.7), бета- («южноафриканской», B.1.351), гамма- («бразильской», P.1) и дельта- («индийской», B.1.617.2) вариантов.

Генеральный директор по научно-производственной деятельности ФМБА Герман Шипулин заявил, что ожидаемое время регистрации тестов — начало июля 2021 года.