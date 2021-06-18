Вирусолог разъяснил порядок вакцинации переболевших

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов рассказал, нужно ли прививаться тем, кто уже перенес коронавирус.

По его словам, переболевшие COVID-19 должны прививаться в том случае, если они имеют низкий титр антител. Об этом сообщает издание «Народные новости».

По словам специалиста, чтобы принять решение о вакцинации, человеку нужно определить наличие антител в организме.

"Если мы говорим про COVID-19, то всё зависит от того, установлен ли факт того, что человек выздоровел. Далее, как тяжело болел и доказано ли, что у человека было наличие вируса и произошла выработка антител", — рассказал Викулов.