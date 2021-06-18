Вирусолог разъяснил порядок вакцинации переболевших

Переболевшие COVID-19 должны прививаться в том случае, если они имеют низкий титр антител. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов, пишут «Народные новости».

По словам специалиста, чтобы принять решение о вакцинации, человеку нужно определить наличие антител в организме.

Если мы говорим про COVID-19, то, во-первых, всё зависит от того, установлен ли факт того, что человек выздоровел. Во-вторых, как тяжело болел человек. В-третьих, доказано ли, что у него было наличие вируса и произошла выработка антител, — рассказал Викулов.