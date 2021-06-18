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Вирусолог разъяснил порядок вакцинации переболевших

News.ru
1 час назад
Переболевшие COVID-19 должны прививаться в том случае, если они имеют низкий титр антител. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолог, инфекционист Георгий Викулов, пишут «Народные новости».
Вирусолог разъяснил порядок вакцинации переболевших
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, чтобы принять решение о вакцинации, человеку нужно определить наличие антител в организме.
Если мы говорим про COVID-19, то, во-первых, всё зависит от того, установлен ли факт того, что человек выздоровел. Во-вторых, как тяжело болел человек. В-третьих, доказано ли, что у него было наличие вируса и произошла выработка антител, — рассказал Викулов.
Он отметил, что если у переболевшего COVID-19 выявлен низкий титр антител, то ему рекомендуется сделать хотя бы одно введение вакцины.
Коронавирус,
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