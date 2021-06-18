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В Москве поставлен рекорд по инфицированным COVID-19

ТАСС
2 часа назад
Число заразившихся COVID-19 в Москве возросло за сутки на 9 056, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 269 145 случаев. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,72%. Днем ранее было выявлено 6 195 инфицированных.
За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за COVID-19, что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 276, следует из сообщения штаба.
Коронавирус,Видео,
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