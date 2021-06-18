«Мутировавший вирус заражает переболевших»

"Иного объяснения происходящему нет. Самоизоляция - самое актуальное слово второй половины июня", - считает Алексей Федоров.
"...как снежный ком. Или пожар. Пока точно можно сказать одно - болеют переболевшие, молодые, дети. Больше тяжелых случаев".
"Проблема в том, что эта вспышка должна была быть меньше, но мутировавший вирус активно заражает переболевших. Я предупреждаю людей о изменившейся ситуации и реальной опасности, когда вирус может убить намного быстрее страха".
"Зато питерский экономический форум провели, а сейчас проводят футбольный Евро. Все флаги в гости к нам. Через неделю грандиозный фестиваль "Алые паруса". Смело, товарищи, в ногу! Только смерть разлучит нас", - отметил журналист Андрей Мальгин в Facebook.