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«Вирус может убить быстрее страха»: врач выступил за самоизоляцию

Анна Арсеньева
3 часа назад
Ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась. Заболеваемость растет: за последние сутки в Москве зафиксировали рекордные 9 056 новых случаев COVID-19. В городе усиливают ограничительные меры, а медики активно призывают вакцинироваться. Врач-кардиохирург Алексей Федоров выступил за самоизоляцию. "Рамблер" делится его мнением.
«Мутировавший вирус заражает переболевших»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как написал врач на своей странице в Facebook, в Москве "работает" мутировавший штамм.
"Иного объяснения происходящему нет. Самоизоляция - самое актуальное слово второй половины июня", - считает Алексей Федоров.
По словам медика, ситуация развивается очень стремительно:
"...как снежный ком. Или пожар. Пока точно можно сказать одно - болеют переболевшие, молодые, дети. Больше тяжелых случаев".
Федоров написал, что вакцинация работает плохо, так как прививку сделало меньшинство:
"Проблема в том, что эта вспышка должна была быть меньше, но мутировавший вирус активно заражает переболевших. Я предупреждаю людей о изменившейся ситуации и реальной опасности, когда вирус может убить намного быстрее страха".
При этом в стране продолжают проводить массовые мероприятия.
"Зато питерский экономический форум провели, а сейчас проводят футбольный Евро. Все флаги в гости к нам. Через неделю грандиозный фестиваль "Алые паруса". Смело, товарищи, в ногу! Только смерть разлучит нас", - отметил журналист Андрей Мальгин в Facebook.
Коронавирус,Андрей Мальгин,Алексей Федоров,
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