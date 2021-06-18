«Мутировавший вирус заражает переболевших»

Ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась. Заболеваемость растет: за последние сутки в Москве зафиксировали рекордные 9 056 новых случаев COVID-19. В городе усиливают ограничительные меры, а медики активно призывают вакцинироваться. Врач-кардиохирург Алексей Федоров выступил за самоизоляцию. "Рамблер" делится его мнением.

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Как написал врач на своей странице в Facebook, в Москве "работает" мутировавший штамм.

"Иного объяснения происходящему нет. Самоизоляция - самое актуальное слово второй половины июня", - считает Алексей Федоров.

По словам медика, ситуация развивается очень стремительно:

"...как снежный ком. Или пожар. Пока точно можно сказать одно - болеют переболевшие, молодые, дети. Больше тяжелых случаев".

Федоров написал, что вакцинация работает плохо, так как прививку сделало меньшинство:

"Проблема в том, что эта вспышка должна была быть меньше, но мутировавший вирус активно заражает переболевших. Я предупреждаю людей о изменившейся ситуации и реальной опасности, когда вирус может убить намного быстрее страха".

При этом в стране продолжают проводить массовые мероприятия.