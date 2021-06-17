Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Индийский штамм коронавируса распространился в России

Lenta.ru
1 час назад
За две недели в России выросло распространение индийского штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.
Индийский штамм коронавируса распространился в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы, зарегистрированной 2 июня. В ней выложено свыше 13 тысяч последовательностей вируса, среди которых зафиксировано заметное увеличение доли индийского штамма.
«Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму», — отметила Попова.
Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что ведомство начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19. «Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью», — отметила Попова.
Ранее она рассказала, что заболеваемость COVID-19 в России растет в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. По утверждению главы ведомства, продолжающийся рост заболеваний связан с нарушением санитарно-эпидемиологических мер защиты.
Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители