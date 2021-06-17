Врач рассказал, как отличить тепловой удар от COVID

По мнению собеседника «ВМ», если у человека все же наблюдается тепловой удар, нужно сразу оказать ему помощь: отвести в прохладное место, охладить голову и заднюю часть шеи (там сосуды проходят наиболее поверхностно), заставить пить много воды.

По словам Барвинского, существует несколько форм теплового удара — легкая, средняя и тяжелая. При второй, помимо головной боли и недомогания, у человека наблюдаются тошнота и полуобморочное состояние. Как уточнил врач-терапевт, в таких случаях и тем более при тяжелой форме стоит незамедлительно вызывать скорую.